Musical The Bodyguard keert voor vijf maanden terug in theater

De musical The Bodyguard keert terug in het Beatrix Theater Utrecht. Stage Entertainment brengt de musical, gebaseerd op de gelijknamige film met Whitney Houston en Kevin Costner, voor vijf maanden terug naar het theater. De voorstelling is de opvolger van TINA - De Tina Turner Musical, die nu wordt gespeeld in het Beatrix Theater.

Het stuk vertelt het romantische verhaal van popster Rachel Marron en haar bodyguard Frank Farmer. De musical bevat grote hits van Houston, zoals I Wanna Dance With Somebody, Run To You en haar grootste wereldhit I Will Always Love You.

Zes jaar geleden was The Bodyguard voor het laatst te zien in Nederland. De show won toen een award voor Beste Musical. Romy Monteiro en Mark van Eeuwen speelden destijds de hoofdrollen. Wie de hoofdrollen vertolken in de hernieuwde musical, wordt op een later moment bekendgemaakt.

The Bodyguard is vanaf 24 maart volgend jaar te zien. De grote première is op 2 april.

