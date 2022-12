Kevin Hart staat in april 2023 in Ziggo Dome

Comedian Kevin Hart treedt op 26 april op in de Ziggo Dome in Amsterdam. De show is onderdeel van zijn Reality Check Tour.

Harts vorige wereldtournee, Irresponsible, trok meer dan een miljoen bezoekers. Zakentijdschrift Forbes noemde Hart in 2019 de best verdienende stand-upcomedian. Ook is de 43-jarige komiek de oprichter van Hartbeat, een mediabedrijf dat zich bezighoudt met comedy en cultuur.

Tickets voor de show van Hart in Amsterdam zijn vanaf vrijdag te koop.

Aanbevolen artikelen