Excentriek en gek op beroemdheden: Versace laat een grote mode-erfenis na

Kleurrijk, gedurfd, excentriek en extravagant: het zijn een paar woorden waarmee Gianni Versace en zijn ontwerpen vaak worden beschreven. "Zijn voorliefde voor cultuur en de wereld uitten zich in al zijn ontwerpen", zegt Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour over het mode-icoon. Hij overleed in 1997, wat maakt dat zijn modehuis tot op heden nog zo invloedrijk is?

Versace stond bekend om zijn uitbundigheid en absurdisme. Niet alleen in zijn kleding, ook als persoon. Ooit bouwde hij zijn eigen woning om tot discotheek voor de modellen met wie hij samenwerkte. Model Naomi Campbell, die bevriend raakte met Versace, vertelde aan Vogue dat hij het vooral deed omdat het voor de modellen bij hem veiliger was dan in het nachtleven van Miami. “En hij genoot ervan om ons gelukkig te zien.”

Gianni Versaci met modellen Naomi Campbell en Carla Bruni. Foto: Getty Images

Onbekende Versace-modellen werden beroemdheden

De couturier gaf om de modellen die voor hem liepen tijdens zijn modeshows. Zo was hij de eerste die ze in salaris goed beloonde voor hun werk. Hij was ook de eerste die het concept van exclusiviteit introduceerde: je vloog naar Milaan of Parijs, en je liep alleen zijn modeshows. En daardoor werden veel modellen die voor hem werkten al snel supersterren.

Versace omringde zich met beroemdheden: hij werd regelmatig samen gezien met mensen als prinses Diana, Elton John en Madonna. Volgens Wintour was de ontwerper de eerste die op het idee kwam om celebrity's op de eerste rij te zetten.

Waar hij ook bekend om stond, was het combineren van zijn mode met muziek, fotografie en grafisch ontwerp. Zo liet hij muzikanten als Prince en Jon Bon Jovi poseren voor advertentiecampagnes. Versace was kunstliefhebber en liet zijn hobby ook terugkomen in zijn shows. Bijvoorbeeld door klassieke beelden uit de Griekse oudheid te combineren met popart uit de jaren zestig. Ook haalde hij inspiratie uit onalledaagse thema's als bondage en SM.

Gianni Versace met zangeres en actrice Courtney Love. Foto: Getty Images

Belangrijke rol in lhbtiq+-beweging

Niet alleen in de mode was Versace een voorloper. Zijn openlijke homoseksualiteit maakte dat hij een belangrijke rol speelde in de lhbtiq+-beweging. Hij doorbrak genderstereotypes door kleding te ontwerpen die bedoeld was voor zowel mannen als vrouwen. Daarnaast moedigde hij vrouwen met zijn uitdagende creaties aan om zelfverzekerd te zijn over hun lichaam.

Op 15 juli 1997 werd Gianni Versace op vijftigjarige leeftijd voor zijn huis in Miami vermoord door seriemoordenaar Andrew Cunanan. Zijn zus Donatella nam de creatieve leiding van het modebedrijf over. Ze bleef trouw aan Gianni’s stijl. Donatella kwam door haar drugsproblemen en vele plastische chirurgie vaak negatief in het nieuws, maar eigenlijk had het merk Versace daar niet onder te lijden.

Liz Hurley in een Versace-jurk. Foto: BrunoPress

Vandaag de dag nog een belangrijk modemerk

Versace werd eind 2018 overgenomen door het Amerikaanse modehuis Michael Kors voor 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro). Donatella bleef na de overname creatief directeur. Voor het eerst kwam het merk in een wat negatievere spiraal terecht. In Europa verdwenen er een aantal winkels door teleurstellende verkoopresultaten. Maar zeker in de Verenigde Staten, China en Rusland gaat de kleding nog als warme broodjes over de toonbank.

Wie Versace's kleding liever alleen bekijkt en niet draagt, kan tot begin mei naar het Groninger museum. In de tentoonstelling Gianni Versace Retrospective zijn honderden stukken te zien, afkomstig uit de privécollecties van Europese verzamelaars. Denk aan de jurk die prinses Diana in 1997 droeg op de cover van Harper's Bazaar. Of de zwarte avondjapon met gouden veiligheidsspelden waarin Liz Hurley, de toen nog onbekende vriendin van Hugh Grant, verscheen op de première van Four Weddings and a Funeral (foto).

"Het is de verantwoordelijkheid van een ontwerper om buiten de lijntjes te kleuren", zei Versace ooit. Met trends had hij niks: "Zorg ervoor dat jij de baas bent over mode, en niet andersom. Jij beslist wie je bent, en kleding kan daarbij helpen."

