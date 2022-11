Auteur Arthur Japin krijgt lintje voor 25 jaar schrijverschap

Schrijver Arthur Japin krijgt in Utrecht een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten als auteur en vijfentwintig jaar schrijverschap. De 66-jarige Japin ontvangt het lintje van de burgemeester.

De onderscheiding is een verrassing voor de Nederlandse romanschrijver, zegt een woordvoerder dinsdag tegen NU.nl. "Hij weet nog van niets." Er zijn volgens de woordvoerder maar weinig schrijvers die een lintje krijgen voor hun schrijverschap.

Japins eerste roman was De zwarte met het witte hart uit 1997. Het verhaal gaat over twee Ghanese prinsen die in de negentiende eeuw in Nederland terechtkomen. Het boek was een succes, met tientallen herdrukken en vertalingen over de hele wereld.

Japin schreef ook Een schitterend gebrek, over het fictieve en tragische liefdesverhaal tussen Giacomo Casanova en zijn eerste geliefde Lucia, dat zich in de achttiende eeuw afspeelt. Zijn nieuwste boek, Wat stilte wil, gaat over de jonge Anna. Zij wil zangeres worden, maar in de negentiende eeuw is dat voor een meisje uit haar milieu ondenkbaar.

De schrijver heeft ook geacteerd. Hij had rollen in de film Flodder en in de televisieseries Goede Tijden, Slechte Tijden en Onderweg naar morgen.

Aanbevolen artikelen