Javier Guzman gaat volgend jaar weer toeren

Cabaretier Javier Guzman keert in het najaar van 2023 terug naar de theaters. De 45-jarige Guzman had een aantal voorstellingen in december, januari en februari gepland staan, maar deze zijn geschrapt. Guzman zal deze over een jaar inhalen tijdens zijn reguliere tournee, bevestigt zijn management donderdag na berichtgeving in De Telegraaf