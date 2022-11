Boekenshow Brommer op zee geschrapt, Eus' Boekenclub komt terug

Het VPRO-boekenprogramma Brommer op zee moet stoppen, melden de VPRO en presentator Wilfried de Jong woensdag op sociale media. Het programma Eus' Boekenclub keert in april juist terug op televisie, laat de NPO woensdag weten.

In Brommer op zee praten De Jong en Ruth Joos wekelijks met schrijvers en dichters over hun werk. Het programma is bezig aan zijn tweede seizoen.

Eus' Boekenclub keert in april juist terug op televisie, omdat het programma volgens de NPO de afgelopen twee jaar succesvol is geweest.

In Eus' Boekenclub "vieren we de liefde voor het lezen", aldus een verklaring op de website van omroep NTR. In het programma kwamen schrijvers aan het woord, maar ook burgemeesters die vertelden welke tekst indruk op ze had gemaakt. Het programma wordt gepresenteerd door Özcan Akyol.