Belgische activisten die schilderij Meisje met de parel besmeurden komen vrij

De drie Belgische klimaatactivisten die nog vastzitten voor hun protestactie bij het beroemde schilderij Meisje met de parel in het Mauritshuis, komen vrijdagochtend op vrije voeten.

Het gerechtshof heeft donderdag besloten hun voorarrest te schorsen in afwachting van het hoger beroep, zegt een woordvoerder van het hof. De schorsing gaat vrijdag om 9.00 uur in.

De drie klimaatactivisten Wouter M., Pieter G. en David S. zijn begin deze maand veroordeeld tot celstraffen van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Alle drie hebben ze hoger beroep aangetekend tegen de vonnissen van de Haagse politierechter. Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof hun zaken inhoudelijk zal behandelen.

M. is de klimaatactivist die op donderdag 27 oktober zijn hoofd vastplakte aan het meesterwerk van Johannes Vermeer. S. gooide vervolgens een blik rode namaaksoep over hem heen, voerde het woord en lijmde zijn linkervuist vast aan het paneel waarop het schilderij is bevestigd. G. filmde de actie.