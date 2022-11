Jochem Myjer werkt aan nieuwe show, première staat gepland voor volgend jaar

Jochem Myjer werkt aan een nieuwe theatershow. Het wordt zijn zesde solovoorstelling en de eerste sinds zijn bejubelde show Adem in, Adem uit. Het thema van de nieuwe voorstelling is samen. Dit is niet toevallig ook het thema van zijn derde De Gorgels-boek dat dinsdag verschijnt.

"Er is een enorme polarisatie in de samenleving", zegt Myjer in de aflevering van De Grote Vriendelijke Podcast die dinsdag is verschenen. "Terwijl je samen altijd sterker dan alleen bent. Dat zag ik in coronatijd ook in de maatschappij. Je las allemaal rotdingen in de kranten. Maar op heel klein niveau zat toch iedereen boodschapjes voor de buurvrouw te halen."

De cabaretier creëert in zijn boeken en voorstellingen een wereld waarin hij zelf zou willen leven. "Ik creëer het liefste een wereld waar ik gelukkig van word", vertelt Myjer.

Myjers impresariaat De Keet bevestigt desgevraagd dat de cabaretier op dit moment aan een nieuwe voorstelling werkt. Het is de bedoeling dat de tournee van de nog titelloze show in 2023 van start gaat. Er zijn nog geen data vastgelegd.

Ook is de komiek druk bezig met een animatiefilm over zijn kinderboekenserie De Gorgels. Myjer gaat zelf een deel van de stemmen inspreken, vertelt hij in de podcast.

Myjer onderging in 2011 een risicovolle operatie, nadat een tumor in zijn ruggenmerg was ontdekt. Sindsdien heeft hij minder energie en moet hij bewuster met zijn tijd omgaan. De cabaretier heeft al vaker aangekondigd minder vaak op het podium te gaan staan dan in de afgelopen twintig jaar.

