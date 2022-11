Kunstwerk van Piet Mondriaan geveild voor recordbedrag van 51 miljoen dollar

Een werk van schilder Piet Mondriaan heeft op een veiling in New York maandag een recordbedrag van 51 miljoen dollar (49,42 miljoen euro) opgebracht. Het gaat om het doek Compositie II, dat wordt beschouwd als een meesterwerk van de abstracte kunst.

Compositie II, geschilderd in 1930, toont Mondriaan op het toppunt van zijn abstracte kunnen. Die werkwijze verfijnde hij tijdens een verblijf in Parijs, waar hij zich onderdompelde in de levendige kunstwereld van de jaren twintig en begin dertig. In zijn doeken uit die tijd gebruikte hij hooguit nog maar één primair kleurvlak per schilderij, in dit geval rood.