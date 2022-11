Fred van Leer annuleert theatertour en neemt 'noodgedwongen stap terug'

Fred van Leer annuleert zijn theatertour En Route, meldt hij maandag op Instagram. De stylist en presentator moet noodgedwongen een stap terugnemen en dat valt hem zwaar, schrijft hij.

"Ik realiseerde me dat de afgelopen jaren voor mij slopend zijn geweest, waardoor ik met pijn in mijn hart tot dit besluit ben gekomen. Want op het podium staan en mensen blij maken is wat ik het allerliefste doe."