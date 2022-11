Memoires Aaron Carter uitgesteld na kritiek Hilary Duff: dit is er aan de hand

Kort na het overlijden van Aaron Carter werd aangekondigd dat zijn memoires al binnen een week zouden verschijnen. Veel te snel en ook respectloos, vinden zijn management en ex Hilary Duff. Ook zou er onjuiste informatie in staan. De verschijningsdatum is nu uitgesteld. Wat is er allemaal aan de hand met het boek over de artiest die eerder deze maand op 34-jarige leeftijd overleed?

Carter wordt op 5 november 2022 dood aangetroffen in het bad van zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hoe hij aan zijn einde is gekomen, is nog niet duidelijk.

Het boek Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life zou dinsdag eerder dan gepland verschijnen. Het boek is geschreven door Andy Symonds, die meermaals met Carter sprak. De twee spraken over de getroebleerde relatie die Carter had met zijn oudere broer, Backstreet Boys-zanger Nick Carter, zijn drugsproblemen en de worstelingen op het gebied van mentale gezondheid.

De memoires zijn nog niet af op het moment van zijn overlijden. "Aaron was een open boek gedurende het schrijfproces", laat Symonds weten in een verklaring. "Het is tragisch dat zijn autobiografie nooit al zijn verhalen, gedachten en dromen zal bevatten."

Actrice en zangeres Hilary Duff reageert vrijdag woedend op het bericht over het uitbrengen van de onvoltooide autobiografie van haar ex-partner. De twee ontmoetten elkaar in 2000 op de set van de tv-serie Lizzy McGuire en hadden drie jaar lang een knipperlichtrelatie. In het boek staat dat Carter en Duff hun maagdelijkheid aan elkaar verloren toen ze twaalf en dertien jaar oud waren. Dit is volgens Duff niet waar. Ze noemt het "triest" dat het boek binnen een week na zijn dood uitkomt. "De uitgever lijkt roekeloos te willen profiteren van deze tragedie. Zonder de tijd te nemen om zijn werk te controleren", aldus de actrice.

Carter en Duff samen op de première van The Lizzie McGuire Movie in 2003. Foto: Getty Images

Ook het management van Carter is niet blij met het boek. "Wij willen Hilary Duff bedanken voor haar reacties", zegt manager Taylor Helgeson in een verklaring aan de New York Post. Hij noemt de memoires, en andere nieuwe releases, waaronder het album Blacklisted en een single Lately, "obsceen, respectloos en ongeoorloofd". Het album zou eigenlijk pas op 7 december uitkomen, maar de producenten besloten het een dag na zijn overlijden vervroegd uit te brengen.

"Dit is een tijd van rouw en bezinning, niet van harteloze geldklopperij en aandacht zoeken", eindigt de verklaring. Ze vragen de verantwoordelijke partijen om "geen verdere inhoud vrij te geven zonder toestemming van zijn familie, vrienden en medewerkers".

Zondag verklaart de advocaat van Symonds dat er "uit respect voor de familie van Carter" besloten is om het uitbrengen van het memoires uit te stellen. "De publieke aandacht is nu gericht op een klein aantal belevenissen uit Carters jonge jaren", klinkt het statement dat waarschijnlijk verwijst naar de kritiek van Duff. "Zijn levensverhaal is veel belangrijker."

De nieuwe publicatiedatum van het boek is nog niet bekend.

