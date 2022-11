Waarom we het lastig vinden om afscheid te nemen van tradities als Zwarte Piet

Sinterklaas is weer in het land. Schoentje zetten, gedichten schrijven, liedjes zingen: het feest is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur. Met de viering leeft ook de discussie over Zwarte Piet weer op. Waarom houden we zo vast aan tradities?

Koningsdag, met de hand klompen maken, 4 en 5 mei, het hindoeïstische feest Holi, zomercarnaval in Rotterdam, schaatsen op natuurijs, het afsteken van consumentenvuurwerk met oud en nieuw en het vreugdevuur op Scheveningen. Het zijn voorbeelden van rituelen en tradities in Nederland die van generatie op generatie worden doorgegeven, oftewel immaterieel erfgoed.

"De samenleving is continu in beweging en dus veranderen tradities mee", vertelt Udo Feitsma aan NU.nl. Hij is woordvoerder van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Zo is ook het Sinterklaasfeest in de loop der tijd veranderd. We vieren het feest nog steeds, alleen doen velen van ons dat inmiddels zonder Zwarte Piet. Toch voelt het voor een deel van de bevolking alsof zij een belangrijke traditie moeten opgeven. Waarom is het zo moeilijk om afscheid te nemen van een traditie of een deel daarvan?

In 1850 wordt Zwarte Piet voor het eerst afgebeeld als knecht van Sinterklaas in een prentenboek van Jan Schenkman. Wanneer er voor het eerst kritiek was op Zwarte Piet is niet helemaal duidelijk. In 1930 verscheen in De Groene al een artikel waarin stelling werd genomen tegen het karikatuur. Bijna honderd jaar later is het uiterlijk van Zwarte Piet op veel plekken in Nederland veranderd. Tegelijkertijd vindt iets meer dan de helft van de Nederlanders dat Piet zwart moet blijven. Dat blijkt uit het jaarlijkse Sinterklaas-onderzoek van EenVandaag.

Verandering heeft tijd nodig

"De eerste geluiden van kritiek op Zwarte Piet zijn weliswaar van lang geleden, maar het serieuze bezwaar van de tegenstanders bestaat nu ruim tien jaar. Dat is te kort om een traditie te veranderen", zegt massapsycholoog Hans van de Sande. "Dat het sinterklaasfeest inclusief Zwarte Piet voor velen een positieve herinnering is uit hun jeugd, maakt het moeilijk om afstand te nemen van deze traditie."

"Het kan best ingewikkeld zijn als tradities veranderen, maar toch gebeurt het," zegt Unesco commissievoorzitter Kathleen Ferrier. "Je verjaardag verandert als je opgroeit, de bloemencorso's gingen niet door in de coronaperiode en Koninginnedag veranderde van datum en werd Koningsdag."

Volgens Van de Sande vinden mensen het moeilijk om afscheid te nemen van Zwarte Piet, als zij daar zelf geen negatieve associaties of bedoelingen bij hebben. "Maar Zwarte Piet is kwetsend voor heel veel mensen in ons land", zegt Ferrier, "en dan maakt het niet uit of hij historisch gezien als figuur wel of niet kwetsend bedoeld is."

In de kern verandert er niets

Het Kenniscentrum nam wel afscheid van het sinterklaasfeest mét Zwarte Piet. Sinds juni 2022 staat het niet langer op de lijst met immaterieel erfgoed. Het feest was in 2015 bij het Kenniscentrum ingediend door Stichting Sint & Pietengilde.

"Uit de tussentijdse overleggen bleek dat er niet voldoende rekening werd gehouden met de grote groepen die Zwarte Piet als kwetsend ervaren. Ook al is dat niet de intentie, het is wel het gevolg", zegt Feitsma. De toetsingscommissie adviseerde het Kenniscentrum daarom om het sinterklaasfeest, zoals geborgd door het Sint & Pietengilde, uit te schrijven. Het Kenniscentrum heeft dat advies overgenomen.

Dat was de eerste keer dat immaterieel erfgoed is uitgeschreven omdat het niet voldeed aan de richtlijnen van Unesco. Dat betekent niet dat het feest nooit meer op de lijst zal staan, tussen alle andere rituelen en tradities. Het Kenniscentrum moedigt mensen aan om hun variant van de sinterklaasviering aan te melden.

Ferrier: "Juist de tradities die diepgeworteld zijn in onze samenleving bewegen mee met hun tijd. Sinterklaas is als traditie niet verdwenen, het is alleen anders dan vroeger. Er zijn nog steeds intochten, kinderen kijken ademloos naar het Sinterklaasjournaal, ze zetten hun schoen, hebben verlanglijstjes en vieren pakjesavond. Er is genoeg om aan te hechten en naar uit te kijken. De kracht van traditie is dat de kern altijd overeind blijft."

