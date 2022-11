Memoires overleden Aaron Carter verschijnen dinsdag

De memoires van de vorige week overleden Aaron Carter verschijnen dinsdag, meldt Billboard . Het boek, dat nog niet af was, heet (My Father's Son), Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life.

Het boek is geschreven door Andy Symonds, die meermaals met Carter sprak. Ze hadden gesprekken over de moeizame relatie die Carter had met zijn oudere broer, Backstreet Boys-zanger Nick Carter, zijn drugsproblemen en de worstelingen op het gebied van mentale gezondheid.

Carter was volgens Symonds een open boek tijdens het schrijfproces. "Het is tragisch dat zijn autobiografie nooit al zijn verhalen, gedachten en dromen zal bevatten", zegt de auteur in een verklaring.

Carter heeft Symonds onder meer verteld over een herinnering aan vroeger. "Ik sloot mezelf op in de badkamer van een hotelkamer. Ik viel in de badkuip in slaap, omdat ik zo moe was. Mijn moeder was bang dat ik zou verdrinken en sloeg de deur in."

Carter werd zaterdag dood aangetroffen in het bad van zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hoe hij aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk.

