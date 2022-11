Bol.com stopt met de verkoop van antisemitische boeken

Bol.com legt als een van de eerste webwinkels de verkoop van antisemitische boeken aan banden. De webshop heeft regels opgesteld om te beoordelen of boeken geschikt zijn voor de verkoop. Daarbij kijken medewerkers onder meer of de inhoud aanzet tot geweld, discriminatie of antisemitisme.

"De afgelopen jaren zijn er meerdere keren boeken in het nieuws geweest waarvan we ons afvroegen of we die wel wilden aanbieden op ons platform", legt een woordvoerder van bol.com uit. "En omdat het niet altijd duidelijk is of een boek discriminerend is en we ook zorgvuldig willen omgaan met de vrijheid van meningsuiting, hebben we besloten om hier een toetsingskader op te ontwikkelen." Sinds dinsdag kunnen bezoekers op de website van bol.com meer informatie vinden over hoe de webshop omgaat met discriminerende boeken.