Kabinet wil elke gemeente verplichten om bibliotheek te hebben

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) wil elke gemeente verplichten een volwaardige bibliotheek te hebben. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat ze hier een wet voor indienen, schrijft ze vrijdag in een Kamerbrief.

Nederland telt ruim zevenhonderd bibliotheekvestigingen, blijkt uit cijfers uit 2021 die zijn verzameld door de Koninklijke Bibliotheek (KB). Toch zijn er vijftien gemeenten die volgens de definitie in de Bibliotheekwet geen volwaardige bibliotheek hebben. Hier zitten gemeenten bij waar bijvoorbeeld alleen een zelfbedienings- of afhaalpunt of een bibliobus is, zoals in Albrandswaard (Zuid-Holland) en Mook en Middelaar (Limburg).