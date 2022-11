Hollywood verfilmt tweede boek van Zweedse auteur Jonas Jonasson

De tweede roman van de Zweedse schrijver Jonas Jonasson wordt verfilmd. Zijn succesvolle debuutroman, De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, werd al verfilmd in Zweden. Deze keer wordt het een Amerikaanse verfilming, vertelde de auteur dinsdagavond in De Avondshow met Arjen Lubach.

Jonassons tweede boek, De zonderlinge avonturen van het geniale bommenmeisje, verscheen in 2013. Het boek gaat over Nombeko, een veertienjarig Zuid-Afrikaans meisje dat geld verdient als toiletmedewerker in Soweto. Ze wordt onderweg naar de bibliotheek aangereden door een dronken man. Nombeko wordt veroordeeld tot zeven jaar slavernij bij dezelfde man, een nucleair ingenieur.

De schrijver deelde geen details over de maker van de film. Jonasson was eigenlijk te gast in De Avondshow met Arjen Lubach om te praten over zijn nieuwste boek, De profeet en de idioot. Dat verhaal gaat over twee rivaliserende broers en ligt vanaf volgende week in de winkels.

De debuutroman van Jonasson, De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween, gaat over een man die op zijn honderdste verjaardag ontsnapt uit een verzorgingshuis. "In Hollywood had Will Ferrell lange tijd de optie voor een Engelstalige verfilming van dat boek", vertelde Jonasson.

Ferrell zou de film produceren en de hoofdrol spelen, maar het project is tot nu toe nog niet uitgevoerd. "Maar nu lijkt het erop dat mijn tweede boek mijn eerste Hollywoodfilm gaat worden", aldus de auteur.

Aanbevolen artikelen