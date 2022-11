Rijksmuseum: Meisje met de fluit is tóch geschilderd door Johannes Vermeer

Hoewel Amerikaanse wetenschappers eerder stelden dat het schilderij Meisje met de fluit niet is gemaakt door Johannes Vermeer, meent het Rijksmuseum dat de Nederlandse schilder wel degelijk de maker is. Die conclusie deelden Rijksmuseum-directeur Taco Dibbits en hoofd schilder- en beeldhouwkunst Pieter Roelofs na onderzoek.

Onderzoekers van de National Gallery of Art in Washington, waar het schilderij lange tijd hing, onderzochten het werk tijdens de coronapandemie. Er werd al lang aan getwijfeld of het werk wel van Vermeer is, omdat het er niet goed uitzag.

Zij concludeerden dat het hoogstwaarschijnlijk is gemaakt door een leerling van Vermeer. Het gebruik van pigmenten en kwasten zou afwijken van Vermeers technieken.

Volgens Dibbits en Roelofs hebben onderzoekers van het Rijksmuseum, het Mauritshuis en de Universiteit Antwerpen een breder opgezet onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn veel vergelijkingen gemaakt met ander werk van Vermeer. "Wij kunnen het beeld nu aanvullen door op andere schilderijen te wijzen", zegt het Rijksmuseum-duo tegen Het Parool.

"Wij geloven dat het juist is wat wíj zeggen; onze argumentatie is klip en klaar en gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Meisje met de fluit wordt dus uitgeleend als 'geen Vermeer', maar wij zullen het als een echte Vermeer ophangen." Hetzelfde geldt voor de schilderijen Sint Praxedis en Zittende vrouw aan het virginaal.

Werken van Vermeer worden uitgeleend aan Nederland

Het werk is nu in het Frick Madison-museum in New York. Het museum zal de drie genoemde schilderijen binnenkort uitlenen aan het Rijksmuseum. Dat Amsterdamse museum stelt ze tentoon van 10 februari tot en met 4 juni 2023.

Wereldwijd worden zo'n 35 schilderijen toegeschreven aan Vermeer. Meisje met de fluit werd in 1906 'herontdekt' en in 1942 aan de National Gallery of Art geschonken.

