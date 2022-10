Gaia Aikman en Naidjim Severina spelen hoofdrollen in nieuwe versie Aida

Acteurs Gaia Aikman en Naidjim Severina gaan de hoofdrollen spelen in de nieuwe Nederlandse versie van de musical Aida. Dat heeft producent Stage Entertainment maandag bekendgemaakt.

Aida gaat over de liefde tussen een Egyptische kapitein en een Nubische prinses. De nieuwe versie is op een aantal punten aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke versie die al twintig jaar overal ter wereld speelt. Zo zijn in de nieuwe productie enkel acteurs en dansers van kleur te zien.

Aikman (The Lion King en TINA) speelt de titelrol. Die rol werd in de vorige Nederlandse versie vertolkt door Carolina Dijkhuizen. Severina (The Lion King en Kinky Boots) is in de nieuwe versie te zien als legerleider Radames, een rol die in het verleden werd gespeeld door René van Kooten.

De musical was tussen 2001 en 2003 al bijna twee jaar lang te zien in het Circustheater. De 648 voorstellingen werden bezocht door meer dan 1,2 miljoen mensen. In 2017 hintte toenmalig directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment al eens op een terugkeer van Aida naar Nederland.

De nieuwe versie van Aida is vanaf april 2023 te zien in het Circustheater in Scheveningen.

