Boek over Willem van Oranje bekroond tot beste historische boek

De Libris Geschiedenis Prijs gaat dit jaar naar René van Stipriaan. De schrijver en historicus sleepte de prijs voor het beste historische boek in de wacht met zijn werk De zwijger: Het leven van Willem van Oranje.

De jury verwacht dat het boek "de komende dertig jaar een standaardwerk zal zijn" over de Vader des Vaderlands. "Een zeldzaam grondig en prettig geschreven boek, dat alle eerdere biografieën over Willem van Oranje overtreft."

"Maar René van Stipriaan weigert te kiezen tussen ophemelen en weerleggen. Zijn biografie is gebalanceerd en plaatst de hoofdpersoon in de context van zijn tijd en milieu."

De Libris Geschiedenis Prijs is voor een boek dat een algemeen publiek aanspreekt en op gedegen historisch onderzoek is gebaseerd. De onderscheiding is een initiatief van onder meer het Historisch Nieuwsblad, honderd Libris-boekhandels en het Rijksmuseum in Amsterdam. De winnaar krijgt een geldprijs van 20.000 euro.