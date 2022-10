Belgische journalist en schrijver Hugo Camps overleden op 79-jarige leeftijd

Delen via E-mail

De Belgische journalist, columnist en schrijver Hugo Camps is zaterdag op 79-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat meldt Het Laatste Nieuws , een Belgische krant waarvoor hij veel schreef.

In Nederland werkte Camps voor onder meer het het opinietijdschrift Elsevier en NRC Handelsblad. Voor Elsevier interviewde hij verschillende voetballers en wielrenners. Hij is ook in Nederland regelmatig op televisie en radio geweest.