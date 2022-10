Belgische journalist en schrijver Hugo Camps overleden op 79-jarige leeftijd

In Nederland werkte Camps voor onder meer het het opinietijdschrift Elsevier en NRC Handelsblad. Voor Elsevier interviewde hij verschillende voetballers en wielrenners. Hij is ook in Nederland regelmatig op televisie en radio geweest.

Zijn journalistieke carrière begon in de jaren zestig toen hij als oorlogsverslaggever in Het Belang van Limburg (een Belgische krant) onder meer berichtte over de conflicten in Vietnam en Chili. In 1976 werd hij hoofdredacteur van de krant, een functie die hij tien jaar vervulde.