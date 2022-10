Mauritshuis open na vandalisme, zaal met Meisje met de parel blijft dicht

Delen via E-mail

Het Mauritshuis is vrijdag gewoon open voor publiek. De zaal waar het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt, is wel dicht. Donderdag besmeurden activisten het doek als onderdeel van een klimaatprotest.

Volgens een kassamedewerker komen er vrijdag nog gewoon bezoekers om de rest van het museum te bekijken, maar is het rustiger dan normaal op een vrijdag in een vakantieperiode.

De activisten lijmden zich donderdag onder meer vast aan het glas dat voor het schilderij hangt en aan de muur naast het doek. Ook werd er soep gegoten over de activist die zichzelf aan het glas plakte.

Museumdirecteur Martine Gosselink zegt dat de schade te herstellen is. Volgens het museum is het schilderij snel weer te zien voor het publiek, maar is nog niet bekend wanneer precies.