Musea vrezen voor verdere acties na besmeuren kunstwerk Johannes Vermeer

Musea hebben donderdag met verontwaardiging gereageerd op de klimaatactie waarbij het bekende kunstwerk Meisje met de parel is besmeurd met lijm en tomatenpuree. Gevreesd wordt dat na het incident in het Mauritshuis meer acties volgen en ook andere schilderijen de dupe worden.

"De impact op de museumwereld is groot", zegt directeur Benno Tempel van Kunstmuseum Den Haag. "Het is erg stressvol. Mensen in de musea vragen zich af waar de volgende actie zal plaatsvinden."

"We zijn geschokt door het nieuws dat het schilderij Meisje met de parel vandaag doelwit was van klimaatactivisten", zegt de Museumvereniging tegen NU.nl. "Kunst is weerloos, en het proberen te beschadigen, voor welk doeleinde dan ook, wijzen wij af. Deze kunstwerken zijn van ons allemaal. Het is ons gezamenlijk erfgoed en daar moeten we goed voor zorgen, net als voor de natuur."

"Voor geen enkele aanval op kunst hebben wij begrip", zegt ook directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum in Amsterdam.

Dankzij een beschermende glasplaat raakte het kunstwerk Meisje met de parel niet beschadigd, zo laat het Mauritshuis in een verklaring weten. Verder wil het Haagse museum niet reageren op de actie.

Actie in Mauritshuis is eerste museumactie in ons land

Klimaatactivisten hebben de laatste weken verschillende acties gehouden in musea wereldwijd, waarbij kunstwerken en objecten zijn besmeurd met etenswaren. De actie in het Mauritshuis, waar het kunstwerk van Vermeer hangt, is de eerste in een Nederlandse museum.

Het Kunstmuseum zegt altijd bezig te zijn met voorzorgsmaatregelen om de schilderijen te beschermen. "Omdat het met de beveiliging te maken heeft, doen we daar verder geen uitspraken over", zegt een woordvoerder. Ook het Rijksmuseum wil niets zeggen over mogelijke extra veiligheidsmaatregelen.

Eerder deze maand werd tomatensoep over een schilderij van Vincent van Gogh gegooid in The National Gallery in Londen. Een week later werd in de Duitse stad Potsdam een kunstwerk van Claude Monet ter waarde van bijna 100 miljoen euro beklad met aardappelpuree.

De Museumvereniging noemde de acties eerder al onacceptabel. "De klimaatcrisis is urgent en is ook in musea een belangrijk thema, zowel voor als achter de schermen. Musea zijn juist een maatschappelijk podium om deze gesprekken te voeren en de dialoog met elkaar aan te gaan", zei de vereniging in gesprek met NU.nl.

