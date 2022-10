Israëlische schrijver ontvangt Erasmusprijs voor 'ongekende moed'

De Israëlische schrijver David Grossman ontvangt op 29 november de Erasmusprijs uit handen van koning Willem-Alexander. Grossman weet volgens de jury "met ongekende moed" ongemakkelijke politieke onderwerpen aan te snijden.

Het thema van dit jaar is Verbinders in een verdeelde wereld. Grossman schrijft volgens de jury over "ongemakkelijke onderwerpen, zoals het dagelijks leven van mensen in bezet gebied en de Palestijnse minderheid in Israël". "Maar ook over thema's als vriendschap, leven met het verleden en de band tussen generaties", valt in het juryrapport te lezen.