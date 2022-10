Prins Harry publiceert op 10 januari zijn memoires in het boek Spare

De memoires van prins Harry verschijnen op 10 januari, zo maakt uitgeverij Penguin donderdag bekend. Het boek met de titel Spare wordt dan ook in Nederland uitgebracht.

Het boek wordt uitgegeven in zestien talen. Uitgever Hollands Diep zal het boek in Nederland onder de titel Reserve uitbrengen.

"Ik hoop dat ik door mijn verhaal te vertellen - de hoogte- en dieptepunten, de lessen die ik heb geleerd - kan laten zien dat we meer met elkaar gemeen hebben dan we denken. Ik verheug me erop dat mensen uit eerste hand een waarheidsgetrouw verhaal over mijn leven kunnen lezen."