NS Publieksprijs wordt niet uitgereikt omdat stemmers e-mailadressen misbruikten

De NS Publieksprijs wordt dit jaar niet uitgereikt. Bij het stemmen is "op grote schaal gemanipuleerd" en daardoor is het "onmogelijk geworden een eerlijk verloop van de stemming veilig te stellen", heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt.

Door onze entertainmentredactie

Afgelopen weekend lag de stemming enkele uren stil, omdat er klachten waren binnengekomen van Kamerleden die beweerden dat hun e-mailadres was gebruikt. Ze zouden hebben gestemd op Thierry Baudets boek Het Coronabedrog.

De CPNB bevestigde dat er "onrechtmatigheden" waren aangetroffen en bouwde een extra verificatiestap in. Dat blijkt niet genoeg om een eerlijke stemming te kunnen garanderen.

"Vanzelfsprekend is de CPNB niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen. De NS Publieksprijs sluit nu eenmaal naadloos aan op de doelstelling van de stichting: het onder de aandacht brengen van Nederlandse boeken en het stimuleren van lezen. Het is droevig dat door de geconstateerde manipulatie deze doelstelling nu tekort wordt gedaan", staat in een verklaring.

Ook hoofdsponsor NS is "teleurgesteld over deze afloop". "Deelnemers zijn gebaat bij eerlijke verkiezingen en dus ook bij een terechte winnaar. Nu de CPNB dat dit jaar niet kan garanderen, vinden wij het terecht dat de verkiezingen vroegtijdig worden beëindigd."

'Heel jammer dat dit nodig is'

Zoals elk jaar waren er zes boeken genomineerd voor de NS Publieksprijs. Naast De Breijs boek ging het om De heks van Limbricht van Susan Smit, De Nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna's kinderen van Annejet van der Zijl en Master Your Mindset van Michael Pilarczyk. Stemmers kunnen ook ieder jaar een vrije keuze invoeren.

"Heel jammer dat dit nodig is", reageert uitgeverij Pluim (Amalia) tegenover NU.nl. "Zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt. Verder kunnen we nog niet inschatten welk effect dit heeft. De hele campagne is nu in één klap afgelopen. Dat is heel spijtig."

Job Lisman van Uitgeverij Prometheus (De nachtdienst) noemt de beslissing pijnlijk. "Het gaat om een geweldige prijs die bedoeld is om lezen te stimuleren. Elk jaar leeft het weer bij het publiek, mensen krijgen de kans om hun enthousiasme voor een boek te tonen. Die kans wordt ons nu ontnomen vanwege manipulatie. Ik vind dat heel heftig."

En Steven Maat, uitgever bij A.W. Bruna Uitgevers (Dwaalspoor) zegt: "Uiteraard zijn de auteur en wij als uitgever heel teleurgesteld, maar we staan achter het besluit van het CPNB. De stem van het publiek blijft voor ons te allen tijde het belangrijkste en we hopen dat iedereen alsnog massaal naar de boekhandel zal gaan om de genomineerden auteurs te ondersteunen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Claudia de Breij liet ongenoegen al blijken

Schrijver van Amalia, Claudia de Breij, liet via Twitter eerder al haar ongenoegen blijken. "Ik begrijp dat de NS Publieksprijs dit zo netjes mogelijk probeert op te lossen", schreef de cabaretier. "Maar zoals zo vaak bij het ondermijnende gedrag van FVD moet nu alles voor iedereen worden aangepast, in plaats van gewoon degene die verantwoordelijk is verantwoordelijk houden."

De NS Publieksprijs geldt als een van de belangrijkste boekenprijzen van Nederland. Het prijzengeld dat eraan verbonden is - 7.500 euro - wordt onder de zes genomineerde auteurs verdeeld. Ook ontvangen ze alle zes een jaarkaart van de NS.

Eerder

Aanbevolen artikelen