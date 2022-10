NS Publieksprijs wordt niet uitgereikt na grote manipulatie met stemmen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De NS Publieksprijs wordt dit jaar niet uitgereikt. Bij het stemmen is "op grote schaal gemanipuleerd" en daardoor is het "onmogelijk geworden een eerlijk verloop van de stemming veilig te stellen", heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekendgemaakt.

Afgelopen weekeinde lag de stemming enkele uren stil omdat er klachten waren binnengekomen van Kamerleden die beweerden dat hun mailadres was gebruikt. Ze zouden hebben gestemd op Het Coronabedrog, het boek van Thierry Baudet. De CPNB bevestigde dat er "onrechtmatigheden" waren aangetroffen en bouwde een extra verificatiestap in. Dat heeft echter onvoldoende geholpen om tot een eerlijke stemming te komen.

"Vanzelfsprekend is de CPNB niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen. De NS Publieksprijs sluit nu eenmaal naadloos aan op de doelstelling van de Stichting: het onder de aandacht brengen van Nederlandse boeken en het stimuleren van lezen. Het is droevig dat door de geconstateerde manipulatie deze doelstelling nu tekort wordt gedaan", staat in een verklaring.