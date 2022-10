Duizenden euro's schade aan lijst Sixtijnse Madonna door daad klimaatactivist

De schade die klimaatactivisten hebben aangericht aan de lijst van de Sixtijnse Madonna in het Duitse Dresden loopt in de duizenden euro's. Om de lijst van het werk van de Italiaanse kunstenaar Rafaël te restaureren, is tussen de 3.000 en 5.000 euro nodig, meldt de koepelorganisatie van musea in Dresden.

Door onze entertainmentredactie

Daarnaast is er een inkomstenderving van 7.000 euro, doordat het museum vanwege de actie dicht moest.

In augustus lijmden een man en een vrouw zich vast aan de lijst van het zestiende-eeuwse werk. Het schilderij raakte bij de actie niet beschadigd. Restaurateurs hebben inmiddels de lijmresten van de lijst verwijderd.

De twee klimaatactivisten van Letzte Generation mogen vanwege de actie geen musea in Dresden meer bezoeken. Er is inmiddels een strafrechtelijke aanklacht bij justitie ingediend. Ook is de museumorganisatie een civiele procedure gestart om een schadevergoeding te eisen.

De Sixtijnse Madonna hangt sinds 1754 in Dresden. Het werk is het topstuk uit de collectie van de Gemäldegalerie Alte Meister. Het museum bezit ook een aantal werken van Hollandse meesters.

