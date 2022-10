Nieuwe musical over Edith Piaf, Suzan Seegers speelt zangeres

Suzan Seegers kruipt volgend jaar in de nieuwe Nederlandse musical over Édith Piaf in de huid van de Franse zangeres. Dat maakte producent De Theater BV woensdag bekend.

Door onze entertainmentredactie

In 2023 is het zestig jaar geleden dat Piaf overleed. Het is daarom "tijd voor een compleet nieuwe kijk op haar leven", laat producent Christian Seijkens in een verklaring weten. "Een leven vol armoede, maar ook liefde en hoop. En succes. En een leven vol muziek, muziek die anno 2022 nog steeds de harten van velen raakt."

Volgens de producent is er met de casting van Seegers "een prachtige Édith" gevonden. Seegers, bekend van haar deelname aan Op Zoek Naar Evita, was eerder te zien in producties als Les Misérables, My Fair Lady en Dagboek van een herdershond. De musicalactrice noemt de rol van "zo'n icoon" als Piaf "een droom" om te spelen. "Proberen te voelen wat zij voelde, te zien wat zij zag en te ervaren wat zij ervoer. Haar momenten worden straks eventjes de mijne. Dat is heel bijzonder."

De musical over Édith Piaf is vanaf oktober 2023 tot en met februari 2024 te zien in heel Nederland. De rest van de cast wordt op een later moment bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat er in Nederland een musical is gemaakt over de Franse zangeres. Liesbeth List speelde Piaf in de gelijknamige voorstelling. De musical ging in 1999 in première en List won de eerste Musical Award voor haar hoofdrol. De show is daarna nog enkele keren opnieuw in productie gegaan.

Aanbevolen artikelen