Populaire Efteling-attractie Droomvlucht vier maanden dicht wegens renovatie

De populaire attractie Droomvlucht in de Efteling gaat voor vier maanden dicht. De zogenoemde darkride wordt gerenoveerd: zowel de techniek als de decors worden de komende tijd aangepast.

Het is de bedoeling dat Droomvlucht begin maart volgend jaar weer toegankelijk is voor het publiek. De attractie opende in mei 1993 en geldt nog steeds als een van de populairste trekpleisters in de Efteling.