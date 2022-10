Tijs Goldschmidt wint Jan Wolkers Prijs voor natuurboek Wolven op het ruiterpad

Delen via E-mail

Schrijver en bioloog Tijs Goldschmidt heeft de Jan Wolkers Prijs 2022 gewonnen. Hij kreeg de prijs voor het beste natuurboek van Nederland voor zijn essaybundel Wolven op het ruiterpad. Die werd zondagmorgen uitgereikt tijdens een live-uitzending van NPO Radio 1-programma Vroege Vogels.

In het boek Wolven op het ruiterpad behandelt Goldtschmidt twintig onderwerpen over mensen en andere roedeldieren. Daarin beschrijft hij de natuur van nu en vooral welke rol de mens daarin heeft.

De essaybundel is volgens de jury "een boek waar de liefde en bezieling van elke pagina afdruipt. Een boek dat je meeneemt en betovert, over de rijkdom die de natuur te bieden heeft. Het kan alleen worden geschreven wanneer de maker beschikt over kennis, gezag en talent om dat uit te serveren. Kortom, een boek dat uitblinkt door een meesterlijke stijl."