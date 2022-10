Stemming NS Publieksprijs weer open na mogelijk misbruik mailadres Kamerleden

Delen via E-mail

Mensen konden zaterdag een tijdlang niet stemmen op hun favoriete boek voor de NS Publieksprijs. De procedure werd stilgelegd, nadat Kamerleden meldden dat er met hun mailadres is gestemd op een boek van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Op nspublieksprijs.nl was te lezen dat er om technische redenen tijdelijk niet gestemd kon worden.

De stemmodule, zoals NS Publieksprijs het noemt, ging rond 15.00 uur weer open. "In de module is een extra verificatiestap ingebouwd. Stemmen die nu worden uitgebracht worden als rechtmatig beschouwd. Bij reeds uitgebrachte stemmen zal alsnog om verificatie van de stem worden gevraagd: zolang die verificatie niet wordt gegeven worden deze reeds uitgebrachte stemmen als ongeldig beschouwd", meldt de organisatie.

Kamerleden Caroline van der Plas (BBB) en Sylvana Simons (BIJ1) meldden zaterdag op Twitter dat met hun mailadres is gestemd op Het Coronabedrog van Baudet. Dat terwijl zij dat volgens eigen zeggen helemaal niet hebben gedaan.

Stichting CPNB, dat achter de NS Publieksprijs zit, laat aan NU.nl weten dat de organisatie de signalen heeft ontvangen. Daarop is het stemmen voorlopig stilgelegd. Hoeveel onregelmatige stemmen er zijn uitgebracht, is niet duidelijk. De CPNB onderzoekt dit momenteel.

Wie stemt op een boek moet alleen een mailadres opgeven. De stem hoefde eerst niet via de mail bevestigd te worden. Daardoor konden mensen dus stemmen met een e-mailadres van een ander. Van der Plas en Simons lijken hiervan het slachtoffer te zijn geworden. Door de toegevoegde verificatie is fraude nu niet meer mogelijk, aldus het CPNB.

De stemperiode voor de NS Publieksprijs startte woensdag. Een maand lang kunnen mensen stemmen op een van de zes genomineerde boeken of op een boek naar keuze. Het stemmen kan alleen online. De NS Publieksprijs is de grootste publieksprijs voor boeken in Nederland.