Rechter doet over zes weken uitspraak over verzoek Danny de Munk

Danny de Munk wordt beschuldigd van verkrachting. De musicalster ontkent alle beschuldigingen van ongepast gedrag. Vandaag was hij aanwezig in de rechtbank, omdat hij de vrouw die de aangifte heeft gedaan in het openbaar wil horen. De rechter neemt op 1 december een besluit over dat verzoek.

Door onze entertainmentredactie

De rechtbank in Amsterdam doet 1 december uitspraak over het verzoek van Danny de Munk om de vrouw die hem beschuldigt van verkrachting in het openbaar te horen. De Munk heeft vandaag, in het bijzijn van zijn advocaat Royce de Vries, zijn verzoek toegelicht. Volgens journalist Janine Schuinder, die ook in de rechtbank aanwezig was, nam De Munk emotioneel het woord.

De aangeefster heeft de musicalster beschuldigd van verkrachting. De Munk, overtuigd van zijn onschuld, wil bewezen krijgen dat het verhaal van de vrouw niet klopt.

In juni kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. De vrouw zou zo'n vijftien jaar geleden nauw met hem samen hebben gewerkt bij de musical Ciske de Rat.

In een interview met RTL Boulevard zei de zanger eerder dat hij nooit seks heeft gehad met deze vrouw. Wel gaf hij toe dat hij met haar gezoend had in het herentoilet voorafgaand aan een optreden. De artiest sprak van een valse aangifte en deed daarom een tegenaangifte.

