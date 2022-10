Jon van Eerd stopt met alter ego Harrie Vermeulen

Acteur Jon van Eerd keert niet meer terug als zijn alter ego Harrie Vermeulen. In de voorstelling Zo Vader Zo Zoon kruipt van Eerd na vijftien theatervoorstellingen voor het laatst in de huid van Vermeulen, maakte hij dinsdag bekend in Tijd voor MAX.

Door onze entertainmentredactie

"Na vijftien titels is Harrie Vermeulen toe aan wat rust. Ik zal hem zeker nooit loslaten, want ik ben hem dankbaar voor wat hij mij en mijn publiek gebracht heeft", stelt Van Eerd. "Harrie heeft in een periode van meer dan twintig jaar de daken eraf gespeeld, mensen intens gelukkig gemaakt en het gevoel kunnen geven dat er niets gezonder is dan heerlijk te lachen. Daarvoor ben ik dankbaar. Ik zal hem diep in mijn hart meedragen."

Het alter ego Harrie Vermeulen stond in de eigen komedies van Van Eerd centraal. Van Eerd speelde hem onder andere in De Tante van Charlie, de Bonbonfabriek, en Oranje Boven. In 2013 bracht Van Eerd zijn eigen single uit, genaamd Een Ding Weet Ik Zeker, dat sindsdien het lijflied van zijn Harrie Vermeulen is geworden.

In de laatste voorstelling over Harrie Vermeulen woont Vermeulen bij zijn succesvolle zoon Junior (Joey Schalker) in huis. Dit leidt tot botsingen met de arrogante en zelfingenomen secretaresse (Nandi van Beurden) van Junior, die vastbesloten is haar baas aan de haak te slaan. Zo Vader Zo Zoon is nog tot en met april in de Nederlandse theaters te zien.

Het afscheid van Vermeulen betekent niet dat Van Eerd stopt met theater maken. Hij blijft nog schrijven en regisseren voor zijn productiehuis Pretpakhuis.

