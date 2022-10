Vandaag duidelijk of Danny de Munk vermeend slachtoffer openbaar mag horen

Danny de Munk wordt beschuldigd van verkrachting. Maar de musicalster beweert zelf dat er niets is gebeurd. Hij wil de vrouw die aangifte tegen hem deed in het openbaar horen. Vandaag buigt de rechtbank zich over dit verzoek.

Door Isabel Ockers

In april beschuldigt roddelvlogger Life of Yvonne de acteur van drugsgebruik op de werkvloer en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beschreven incidenten zouden hebben plaatsgevonden rond 2007, toen De Munk te zien was in de musical Ciske de Rat. De acteur ontkent, maar musicalproducent Stage Entertainment kondigt toch een onderzoek aan.

Twee maanden later wordt bekend dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het vermeende slachtoffer zou zo'n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt tijdens de productie van de musical. Verdere details kennen we niet.

De musicalster geeft in RTL Boulevard toe dat hij meerdere keren is vreemdgegaan. Volgens De Munk vonden al die relaties met wederzijdse instemming plaats. Er zou nooit sprake zijn geweest van dwang. Over de aangifte zegt hij dat "er wel sprake geweest van een vrijpartij in een herentoilet voorafgaand aan een voorstelling. Dat betekent dat er gezoend is."

Daar bleef het niet bij: De Munk zou met de vrouw hebben afgesproken in een vakantiehuis. Volgens de zanger probeerde zij daar de gesprekken op te nemen. "Ik heb haar de huid met werkelijk van alles en nog wat vol gescholden, m'n huis uitgestuurd en dringend verzocht alles te verwijderen."

"Eigenlijk ben je al veroordeeld", zegt de musicalster. "Over elk woordje moet ik nadenken. What the fuck, man." Hij vindt het vooral erg voor zijn gezin. "Door mijn overspel van vijftien jaar geleden heb ik ze erin meegetrokken. Ik heb duizendmaal mijn excuses aangeboden."

RTL haalt na de beschuldigingen een streep door de samenwerking met De Munk. Eigenlijk zou hij te zien zijn in de nieuwe reeks van I Can See Your Voice. "We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen aan het programma", zegt RTL. SBS gaat wél door met de zanger en blijft De Hollandse Nieuwe gewoon uitzenden.

De advocaat van De Munk, Royce de Vries, zegt dat zijn cliënt tegenaangifte doet. De 52-jarige musicalster stelt dat de vrouw een valse aangifte heeft gedaan. De Vries ontkent dat zijn cliënt zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag of strafbare feiten.

De rechtbank behandelt het verzoek van De Munk vandaag. De rechter bepaalt dan of het nodig is om het vermeende slachtoffer in het openbaar te horen.

Eerder

Aanbevolen artikelen