Indonesië eist schedel, sieraden en andere topstukken terug van Nederland

De Indonesische regering eist kunstwerken, natuurhistorische objecten en complete collecties terug van Nederland. Dat meldt Trouw op basis van een lijst die in juli naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gestuurd.

Door onze nieuwsredactie

De objecten op de lijst zijn door Indonesië aangeduid als roofkunst. Daarom eist het land ze nu terug. Het gaat daarbij niet alleen om losse topstukken, maar ook om hele verzamelingen, zoals de Dubois-collectie die in het Leidse museum Naturalis is tentoongesteld.

De collectie bestaat uit zo'n 40.000 fossielen. Het pronkstuk is een schedel van de zogeheten javamens. Die is in 1891 opgegraven door de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois. De schedel was van cruciaal wetenschappelijk belang in het onderzoek naar de menselijke evolutie.

Indonesië wil ook de teugels van het paard van Diponegoro terug. Diponegoro leidde een Javaanse opstand tegen het Nederlandse koloniale bewind.

Verder staat de Lombokschat op de lijst. Volgens het Rijksmuseum is het grootste deel daarvan in 1977 teruggegeven. Maar Indonesië zegt dat een Leids museum nog altijd edelstenen en gouden en zilveren sieraden in bezit heeft.

Commissie gaat vaststellen of het om geroofde objecten gaat

Het ministerie bevestigt een verzoek tot teruggave van Indonesië te hebben ontvangen. Een onafhankelijke commissie gaat de lijst met verzoeken nu beoordelen.

Daarbij moet per object worden vastgesteld of het daadwerkelijk geroofd is. Naturalis laat aan Trouw weten eraan te zullen meewerken.

Wel wijst een woordvoerder van het museum op het belang van sommige objecten voor de wetenschap. "Het gaat erom dat alles goed afgewogen wordt", zegt de woordvoerder tegen NU.nl.

Nederland beloofde in 2021 geroofde cultuurgoederen zoals kunstwerken, gebruiksvoorwerpen en menselijke resten uit voormalige koloniale gebieden die zich in de Rijkscollectie bevinden, terug te geven als een land daarom vraagt.

