Sri Lankaan Karunatilaka wint prestigieuze Booker Prize voor beste roman

De Sri Lankaan Shehan Karunatilaka is de winnaar van de Britse Booker Prize voor zijn satirische roman The Seven Moons of Maali Almeida. De prestigieuze literaire prijs werd uitgereikt door koningin-gemalin Camilla in een theater in Londen.

Door onze nieuwsredactie

Het was voor het eerst na de coronapandemie dat er van de prijsuitreiking weer een grootscheeps evenement was gemaakt. De prijs is bedoeld voor auteurs van een Engelstalig boek. De winnaar krijgt 50.000 pond (bijna 58.000 euro).

De satirische roman van Karunatilaka gaat over een fotograaf die uit de dood is ontwaakt, en in zeven dagen tijd via zijn geliefden foto's moet vinden die de wreedheden laten zien van een oorlog in Sri Lanka.

De jury prijst Karunatilaka omdat hij met zijn winnende roman de geschiedenis van Sri Lanka heeft weten te verpakken in een "whodunit en thriller die wemelt van de brutaalste geesten". Juryleden noemen het boek "betoverend, onsentimenteel, af en toe teder en boos en altijd meedogenloos koddig."

Op de shortlist stonden verder nog de schrijvers NoViolet Bulawayo, Percival Everett, Claire Keegan, Elizabeth Strout en Alan Garner.

