Claudia de Breij maakt met boek over prinses Amalia kans op NS Publieksprijs

Claudia de Breij kan met de biografie over prinses Amalia de NS Publieksprijs winnen. Amalia behoort tot de bestverkochte boeken van het afgelopen jaar en is daardoor automatisch genomineerd voor de prijs.

Door Danja Koeleman

De andere genomineerden zijn De heks van Limbricht van Susan Smit, De nachtdienst van Esther Verhoef, Dwaalspoor van Suzanne Vermeer, Fortuna's kinderen van Annejet van der Zijl en Master your mindset van Michael Pilarczyk.

Verhoef won de prijs al eens: in 2011 kreeg ze de NS Publieksprijs voor haar roman Déjà Vu. Ze was ook meerdere keren genomineerd. Vermeer was twee keer eerder genomineerd en Van der Zijl één keer. Voor Smit en Pilarczyk is het de eerste nominatie.

In de biografie Amalia gaat De Breij in gesprek met de troonopvolgster. Amalia vertelt over haar privéleven en de voorbereiding op haar toekomst als koningin. Het boek is uitgebracht ter gelegenheid van Amalia's achttiende verjaardag. Over koning Willem-Alexander en prinses Beatrix zijn soortgelijke boeken verschenen.

Lale Gül won prijs vorig jaar

Lezers kunnen tot en met woensdag 16 november stemmen op een van de genomineerde boeken of een ander boek naar keuze. Daardoor is het mogelijk dat de prijs naar een andere titel dan de genoemde zes gaat. De winnaar wordt op 16 november bekendgemaakt in de uitzending van het televisieprogramma EenVandaag.

Vorig jaar werd een recordaantal van 210.130 stemmen uitgebracht. Ik ga leven van Lale Gül werd uitgeroepen tot het favoriete boek. Met 24 jaar was zij de jongste winnaar van de prijs ooit.

De NS Publieksprijs bestaat uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar lang gratis eersteklas reizen met de trein.

Aanbevolen artikelen