Activisten besmeuren Van Goghs Zonnebloemen met tomatensoep in Londen

Twee activisten hebben vrijdag in Londen het schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh besmeurd. Het werk, dat door glas is beschermd, werd besmeurd met tomatensoep.

De activisten plaatsten zelf een filmpje van hun acties op sociale media. In een van de video's is te zien hoe de twee vrouwen bij de Zonnebloemen hun eigen handen aan de muur vastlijmen. Volgens de lokale politie zijn zij inmiddels gearresteerd.

Van Gogh schilderde in totaal zeven werken met zonnebloemen. Hij experimenteerde op die manier met kleurgebruik. Het goudgele schilderij in de National Gallery komt uit 1888. Een jaar later schilderde de Nederlander een vergelijkbare versie, met helderdere gele kleuren. Dat schilderij hangt in het Amsterdamse Van Gogh Museum.