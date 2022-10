Musical Dagboek van een Herdershond keert door stijgende kosten toch niet terug

Delen via E-mail

De musical Dagboek van een Herdershond keert volgend jaar toch niet terug. Producenten Albert Verlinde en Servé Hermans hebben die beslissing moeten nemen vanwege de stijgende kosten, maakten zij dinsdag bekend.

"Het is enorm spijtig", laat Verlinde weten. "Net als iedereen merken wij ook dat de kosten ten opzichte van vorig jaar explosief zijn gestegen waardoor de unieke grootschaligheid van de musical in het gedrang komt." Ook was het moeilijk om aan personeel te komen.