Richard Groenendijk, Tim Fransen en Alex Roeka winnen Poelifinario

Cabaretiers Richard Groenendijk, Tim Fransen en Alex Roeka hebben maandag de Poelifinario, de prijs voor de indrukwekkendste theatervoorstellingen van het jaar, gewonnen.

Groenendijk won de prijs in de categorie Entertainment, voor zijn nieuwe voorstelling Voor iedereen beter. Het is al het tweede beeldje dat Groenendijk in de wacht sleept; eerder won hij al met zijn show Alle dagen.

Ook voor Fransen was het de tweede Poelifinario. De komiek won de prijs in de categorie Engagement voor zijn voorstelling De mens en ik. Fransen versloeg in deze categorie Peter Pannekoek, die in de race was met zijn oudejaarsconference.