Cabaretière Kirsten van Teijn wint Neerlands Hoop 2022

Cabaretière Kirsten van Teijn heeft maandagavond de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste cabarettalent van het jaar, gewonnen. Zij won de prestigieuze prijs voor haar voorstelling (S)Experiment. Hierin vertelt Van Teijn hoe haar gewone heteroleven op zijn kop werd gezet toen zij opeens een tweede, extra relatie met een vrouw begon.

De jury is zeer enthousiast over deze "opzwepende, moderne en urgente voorstelling. De fysiek sterke cabaretière is gegroeid in haar eigenheid en vond een plek voor al haar talenten."