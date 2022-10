Schilderij Meisje met de fluit blijkt inderdaad niet van Johannes Vermeer

Na lang twijfelen is het nu zeker: Het meisje met de fluit is niet van de Nederlandse schilder Johannes Vermeer. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers, meldt The Washington Post

Door onze nieuwsredactie

Wetenschappers twijfelden er al lang over, omdat het schilderij er niet goed genoeg uitzag.

Het schilderij hangt in de National Gallery of Art in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Tijdens de coronapandemie moesten musea hun deuren sluiten, waardoor wetenschappers de kans zagen om het schilderij verder te onderzoeken.

Voor het onderzoek werden meerdere schilderijen van Vermeer van de muur gehaald om ze te kunnen bestuderen. Dat zorgde voor meer inzicht in het werkproces van de Nederlandse schilder (1632-1675). Hierdoor kon het onderzoeksteam vaststellen dat Meisje met de fluit niet van de hand van Vermeer is.

Onderzoekers zeggen dat het gebruik van pigmenten en kwasten anders is dan bij werken van Vermeer. Wie het schilderij dan wel heeft gemaakt, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een student of leerling van Vermeer. Die persoon zou de techniek hebben begrepen, maar zeer beperkte vaardigheden hebben gehad.

Wereldwijd worden zo'n 35 schilderijen toegeschreven aan Vermeer. Meisje met de fluit werd in 1906 'herontdekt' en in 1942 aan de National Gallery of Art geschonken.

