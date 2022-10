Jada Pinkett Smith schrijft boek over 'ingewikkeld huwelijk' met Will Smith

Actrice Jada Pinkett Smith heeft een boekendeal getekend. In het nog titelloze boek zal ze onder meer vertellen over haar "ingewikkelde huwelijk" met Will Smith.

Door onze entertainmentredactie

Pinkett Smith trouwde in 1997 met acteur Will Smith (The Fresh Prince Of Bel-Air). De actrice en haar man onthulden in een aflevering van Pinkett Smiths talkshow Red Table Talk dat het stel in 2015 een tijdje uit elkaar was.

Begin dit jaar haalde het koppel opnieuw de voorpagina's nadat de 54-jarige acteur presentator Chris Rock een klap in het gezicht had gegeven tijdens de uitreiking van de Oscars. Hij deed dit na een grap die Rock maakte over het kale hoofd van zijn vrouw. Later bleek dat die grap gevoelig lag, omdat de actrice een aandoening heeft waardoor ze haar verliest.

0:52 Afspelen knop Will Smith slaat komiek Chris Rock bij Oscars na grap over zijn vrouw

Depressie en suïcidale gedachten

Pinkett Smith zal ook schrijven over de periode waarin ze kampte met depressie en suïcidale gedachten. Ook zegt ze "de vrouwelijke kracht en persoonlijke ontwikkeling" te willen vieren.

Andere onderwerpen die in het boek voorbijkomen, zijn haar jeugd in Baltimore, de verslaving van haar ouders, haar vriendschap met de overleden rapper Tupac Shakur en het moederschap. Het boek moet volgend jaar verschijnen.

De 51-jarige actrice heeft twee kinderen met Will: zoon Jaden (24) en dochter Willow (21). Will heeft uit een eerder huwelijk zoon Trey (29). Ook de acteur bracht onlangs zijn memoires uit.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Aanbevolen artikelen