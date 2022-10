Franse schrijfster Annie Ernaux (82) krijgt Nobelprijs voor Literatuur

De Nobelprijs voor de Literatuur gaat dit jaar naar de 82-jarige Franse schrijfster Annie Ernaux, heeft de Zweedse organisatie donderdag bekendgemaakt. De Française schreef meer dan dertig boeken.

Door Lennart 't Hart

In haar werken schrijft Ernaux over onderwerpen als abortus, de ziekte van Alzheimer, borstkanker, haar familie en de dood. Dat juist herinneringen over schaamte zo goed blijven hangen bij mensen, is een thema dat vaak terugkomt in haar boeken.

Bijna al haar boeken zijn autobiografisch. Haar bekendste boek is Les Années (De jaren) uit 2008, waarvoor ze een tiental literaire prijzen ontving. Ernaux' eerste roman Les Armoires vides (De lege kasten) kwam uit in 1974. Daarin beschrijft ze haar kindertijd in Normandië.

De jury roemt Ernaux' "moed en klinische scherpte". Volgens de Zweedse Academie gelooft de Franse schrijfster in "de bevrijdende kracht" van het schrijven. "Haar werk is compromisloos en geschreven in duidelijke taal."

Vorig jaar beloonde de Zweedse Academie de Tanzaniaanse schrijver Abdulrazak Gurnah met de Nobelprijs voor Literatuur vanwege zijn boeken over het leven van vluchtelingen en de gevolgen van het kolonialisme. De Nobelprijs voor de Literatuur is nog nooit gewonnen door een Nederlander.

Winnaars worden aangewezen

Deze week worden de winnaars van vijf Nobelprijzen bekendgemaakt. Maandag won de Zweedse onderzoeker Svante Pääbo de Nobelprijs voor de Geneeskunde vanwege zijn sensationele ontdekkingen op het gebied van DNA van uitgestorven mensensoorten.

Dinsdag ging de Nobelprijs voor de Natuurkunde naar drie wetenschappers die baanbrekende ontdekkingen hebben gedaan op het gebied van kwantummechanica. Woensdag deelden drie wetenschappers de Nobelprijs voor de Scheikunde vanwege hun onderzoek naar zogenoemde klikchemie.

Vrijdag wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend en volgende week de Nobelprijs voor de Economie. Nobelprijswinnaars krijgen een medaille, een diploma en 10 miljoen Zweedse kroon (ruim 920.000 euro).

Het Nobelcomité werkt niet met nominaties. Verschillende Zweedse wetenschappelijke instellingen kiezen de winnaars. De Nobelprijs voor de Vrede wordt toegekend door het Nobelcomité, dat bestaat uit vijf leden van het Noorse parlement.

De Nobelprijzen zijn bedacht door de Zweedse chemicus en uitvinder van het dynamiet Alfred Nobel. De eerste prijzen zijn in 1901 uitgereikt.

