Hoofdrolspeler Joes Brauers stopt met musical Dagboek van een Herdershond

Joes Brauers keert komend voorjaar niet terug in de musical Dagboek van een Herdershond. De acteur vindt het na ruim tachtig voorstellingen "een afgerond project", zegt hij in De Telegraaf . Thomas Cammaert neemt de rol van Brauers over.

Door onze entertainmentredactie

"Ik heb de rol van kapelaan Erik Odekerke in de reprise van de tv-serie met veel plezier vervuld, maar het wordt nu weer tijd voor een nieuw verhaal", vertelt de 23-jarige Brauers. "Het was echt te gek om deze hoofdrol te spelen. Toen ik 21 jaar was, werd ik gevraagd voor die belangrijke rol. Met veel plezier kijk ik terug. Het heeft me ook veel opgeleverd."

Brauers interesse voor de musical is niet helemaal verdwenen. "Ik ga beslist volgend jaar een keer naar de voorstelling kijken om het als toeschouwer te ervaren."

Dagboek van een Herdershond, gebaseerd op de gelijknamige tv-serie uit de jaren zeventig, ging afgelopen zomer in première in het MECC Maastricht. Komend voorjaar keert de productie terug op dezelfde locatie. Cammaert neemt de rol van Brauers over. Verder zijn onder anderen Angela Schijf, William Spaaij, Suzan Seegers, Nandi van Beurden en Anne-Mieke Ruyten in de musical te zien.

