Met Gala 2023 wordt eerbetoon aan overleden ontwerper Karl Lagerfeld

Het thema van het Met Gala is volgend jaar modeontwerper Karl Lagerfeld, die in 2019 overleed. Dat maakten Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour en zanger Pharrell Williams vrijdag bekend in Parijs.

Door onze entertainmentredactie

Het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York organiseert het gala. Tijdens het evenement zijn 150 ontwerpen van Lagerfeld te zien uit de tijd dat hij werkte voor de modehuizen Balmain, Patou, Chloé, Fendi en Chanel.

Dat gaat in tegen de wens van de couturier. Die had aan een curator van het museum laten weten dat "mode niet thuishoort in een museum".

Naar verwachting verschijnen onder anderen Beyoncé, Blake Lively en Billie Eilish volgend jaar op de loper van het gala. Het Met Gala, dat bekendstaat als een van de belangrijkste jaarlijkse fashionevenementen, vindt plaats op 1 mei 2023.

Lagerfeld overleed op 19 februari 2019 op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De ontwerper, die onder meer werkte voor Chanel, had veel bekende vrienden en fans, onder wie Kim Kardashian, Madonna en Gisele Bündchen.

