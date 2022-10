Ivo Niehe schrijft boek over 'wonderbaarlijke verhalen' achter zijn TV Show

Ivo Niehe werkt aan een boek over zijn inmiddels afgeronde interviewprogramma TV Show. Het boek behandelt het maken van het programma en opvallende zaken die zich achter de schermen afspeelden.

"We hadden door de jaren heen niet de usual suspects in het programma, maar heel bijzondere mensen. Daar zitten allemaal enorme verhalen achter. Daar werk ik nu aan."

De titel van het boek is nog niet bekend, de ondertitel wel: Wat je nooit te zien kreeg, maar nu wel kunt lezen. Het is de bedoeling dat het boek van de presentator begin volgend jaar verschijnt.

De laatste aflevering van de TV Show werd begin dit jaar uitgezonden. In de laatste uitzending was André van Duin te gast. De artiest was de afgelopen veertig jaar het vaakst te zien in het programma, waarin Niehe bekende Nederlandse en internationale artiesten interviewde. Zo had hij ook gesprekken met onder anderen Tina Turner, David Bowie, Prince en Oprah Winfrey.