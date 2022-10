Hoe TikTok de tiener aan het lezen krijgt: 'Literatuur slaat niet aan'

Tieners scrollen liever op hun telefoon in plaats van door een boek, zo is het idee. Toch gaan steeds meer jongeren juist door een app, TikTok, lezen. Zogeheten BoekTokkers vertellen ze alles over de boeken die ze niet mogen missen en maken sommige boeken razend populair. Ook auteurs weten steeds beter hun weg te vinden op het sociale medium.

Door Danja Koeleman

"Hey Francine, wanneer drop je weer eens een boek, want we hebben je nodig." Deze 'noodkreet' werd afgelopen zomer via TikTok verspreid. Een bericht gericht aan Francine Oomen (62), de schrijfster van de populaire tienerboekenreeks Hoe Overleef Ik... (afgekort HOI). Deze boeken draaien om tiener Rosa, die allerlei herkenbare puberproblemen meemaakt.

De man in kwestie was als tiener groot fan van de boeken. Anno 2022 heeft hij nog steeds behoefte aan steun in de vorm van een HOI-boek. De TikTok ging viral en werd ook gezien door Oomen.

De schrijfster maakte direct een TikTok-account aan. Ze deelde als eerste bericht dat ze een nieuw HOI-boek gaat schrijven. "Over Rosa en haar vrienden als twintiger, en alle problemen waar die generatie mee worstelt." Ook deelde Oomen een oproep aan twintigers met de vraag of zij over deze problemen willen vertellen. "Binnen één dag kreeg ik 4.500 mails met levensverhalen."

Sindsdien is Oomen actief op TikTok. Daarmee is ze onderdeel geworden van de club 'BoekTokkers': TikTokkers die video's plaatsen over alles wat met boeken te maken heeft. Denk aan een snelle boekbespreking, leestips of 'gewoon' een grappige post. Maar allemaal dienen ze, onbedoeld of niet, hetzelfde doel: de jongere generatie meer laten lezen.

Een van de TikTok-video's van Noah de Campos Neto. Foto: TikTok

'Ben geen elitaire lezer'

Met ruim 26.000 volgers is Noah de Campos Neto (20) een van de bekendste BoekTokkers. Hij is een fanatiek lezer en begon er TikToks over te plaatsen. "Ik merkte dat het leefde. Op verzoek deelde ik toen bijvoorbeeld tips voor de Engelse leeslijst."

Op zijn account @jetweedevader bespreekt hij vooral boeken die hij zelf graag leest. De Campos Neto geniet het meest van young adultboeken (gemaakt voor twaalf- tot achttienjarigen) in de genres romance en thriller. "Ik houd het laagdrempelig, droog en grappig", omschrijft hij zijn stijl. "Ik laat doorschijnen dat ik geen elitaire lezer ben. Niet dat andere BoekTokkers dat wel zijn. Maar jongeren hebben soms wel het idee dat je je beter voelt als je veel leest."

Francine Oomen is door TikTok weer aan het schrijven geslagen. Foto: ANP

'Lezen moet geen verplichting zijn'

Dat vooroordeel probeert de BoekTokker weg te nemen. Hij wil vooral benadrukken dat lezen leuk kan zijn. "De klassiekers bespreek ik niet, daar haal ik mijn vermaak niet uit. Ik vind het vooral leuk om te lezen over karakters die dicht bij me staan. Dan kan ik ook leren van de boeken. Volwassen romans slaan vaak niet aan bij jongeren: die gaan vaak over mensen die een stuk ouder zijn. Op je vijftiende kan je lastig bevatten wat een man van veertig doormaakt. Dan moet je je echt door een boek heen worstelen."

Dat jongeren veel van dat soort boeken verplicht op school moeten lezen, vindt De Campos Neto eigenlijk niet goed. "Zo wordt lezen een verplichting, terwijl het juist ook vermaak moet zijn. Ik ben samen met onder meer de schrijver Kluun bezig om een manifest op te zetten. Daarin pleiten we om de leeslijst anders in te richten."

Schrijfster Oomen zal geen seconde twijfelen om haar handtekening hieronder te zetten. "Literatuur is belangrijk, maar waar het om gaat is dat je het leesplezier niet kwijtraakt", vindt ze.

'Dankzij' corona lezen jongeren meer Het aantal vijftien- tot vierentwintigjarigen dat leest, is tijdens de coronaperiode met 16 procent gestegen. In 2021 leest 63 procent wel eens, in 2019 was dat nog 43 procent.

67 procent van de zestien- tot zeventienjarigen heeft weleens een young adult-boek gelezen.

De hashtag #BookTok is op TikTok populair. Video's met deze hashtag zijn inmiddels al ruim 80 miljard keer bekeken. De Nederlandse variant #BoekTok bijna 100 miljoen.

"Hopelijk dat er, ook dankzij het democratische TikTok, van onderaf een verandering in komt. Er zijn echt dingen aan het veranderen. Vroeger had je een handjevol recensenten, die bepaalden wat goed was en wat niet. Maar dat komt vaak totaal niet overeen met wat de lezer vindt."

Als voorbeeld noemt Oomen haar eigen boekenserie: "Die is nauwelijks gerecenseerd, terwijl het wel enorm leeft in de doelgroep. En nu weer opnieuw. Ik krijg berichten als 'Je hebt mijn leven gered, het boek is als een soort bijbel voor me geweest'. Dat is echt de kracht van boeken."

Oomen is dus fan geworden van TikTok en blijft actief op het medium. "Ik zie het als een deur naar de doelgroep. Zo kan ik direct communiceren. Dus daar ben ik een beetje mee aan het experimenteren. Zo vraag ik mijn lezers welke survivaltips zij kunnen gebruiken. En daar maak ik dan een video-uitleg bij. Maar ik krijg ook feedback over boeken, waardoor ik nu de HOI-prequel opnieuw ga uitgeven. Dat was allemaal niet gebeurd zonder TikTok."

