Films Die Nergens Draaien bekroond met Gouden Griffel 2022

Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk is bekroond met de Gouden Griffel 2022. Terra Ultima, geïllustreerd door Raoul Deleo, is bekroond met het Gouden Penseel 2022.

Films die nergens draaien gaat over Cato, die alleen met haar vader is opgegroeid. Als ze een kaartje vindt van een verlaten bioscoop, besluit ze te kijken en ontdekt ze dat er iets vreemds met die bioscoop aan de hand is.